عيد الأضحى.. الحكومة: العرض بلغ 7 مليون والطلب يصل إلى 6 ملايين رأس

2022-06-02 / 15:06
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لبنى ابروك - هبة بريس

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن العرض من المواشي المخصصة لعيد الأضحى بلغ 7 مليون والطلب في حدود 6 مليون رأس.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الوضعية الصحية لقطعان الماشية جيدة.

وأضاف بايتاس، أنه الى حدود اليوم، تم تلقيح 2 مليون رأس من الابقار ضد الحمى القلاعية، و19 مليون رأس من الاغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة والجدري، 4.5 مليون من الماعز ضد المجترات الصغيرة.

وأضاف ذات المتحدث، أن برنامج الدعم الذي جاء بتعليمات ملكية، مكن من اقتناء 4.6 مليون قنطار من الشعير وزع منها 3.1 لفائدة 800 الف مستفيد حتى اليوم.

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