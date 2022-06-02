بايتاس: نسير قدما نحو الدخول للسوق الدولية للغاز

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن موضوع الغاز كان موضوع جملة من التصريحات الوزيرة المعنية.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الخيارات التي تشتغل عليها بلادنا حاليا واضحة وتتمثل أساسا في اللجوء للسوق الدولية.

وأضاف بايتاس، أنه حاليا يتم الاعتماد على البنية التحتية للجارتين الشماليتين في أفق امتلاك بنيات تحتية إما قارة أو عائمة، مشددا على بلادنا تسير قدما نحو الدخول الى السوق الدولية للغاز لتلبية احتياجاتنا من هذه المادة الأساسية.

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