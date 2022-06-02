يهم مهنيي النقل.. دفعة جديدة من دعم المحروقات هذا الشهر
لبنى ابروك - هبة بريس
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومه ستصرف دفعة جديدة من دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، “الحكومة ستدعم المهنيين هذا الشهر”.
وكانت الحكومة قد صرفت دفعة أولى من دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل قبل أسابيع، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك بهدف استقرار أسعار النقل العمومي وأسعار المنتوجات الغذائية.
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4 تعليقات
قيمة هذا الدعم لا تتجاوز قيمة ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات…كولشي من عندهم…
الحكومة وسماسرتها ناويين على شي حاجة خايبة في الأثمنة في هذ الصيف تجار الحروب ناشطين وزد عليهم الأوبئة الله يحفظنا من إخواننا عبيد المال
ما عند الميت ما يقول قدام غسالو
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم لا تواخذنا بما فعله السفهاء منا
المستفيد هو صاحب 200 اكريمة والنوام بمجلسيه والوزراء واصحاب التعيينات …اما المواطن فليدهب الى الجحيم .اين هي دعاياتكم قبل الانتهابات والبوسان من الحنك كلكم سواسية .لنادا لا تحدفون من القيمة المضافة شويا الدولة وشويا المواطن .رخنا تموينا في جيوبنا الله يعطيكم مصيبة من عند الله