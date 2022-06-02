بعد فضيحة كلية سطات.. الحكومة تعين عميدة جديدة بجامعة الحسن الأول

2022-06-02 / 16:36
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة يومه الخميس مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و حسب بلاغ للحكومة، فقد تم على مستوى وزارة الشباب، والثقافة والتواصل تعيين عبد الواحد بنلحاج، مديرا للميزانية والتجهيز ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

أما على مستوى وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تم تعيين حسناء قجي، عميدة لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، جامعة الحسن الأول.

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