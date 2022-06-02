فاس.. إيقاف 4 أشخاص بتهمة السرقة بالخطف وحيازة المسروق والمشاركة

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الأربعاء فاتح يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وحيازة المسروق والمشاركة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل عدة شكايات حول سرقة هواتف محمولة بالخطف وباستعمال دراجة نارية، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين، قبل أن يتم ضبطهما وهما في حالة تلبس بارتكاب عملية سرقة مماثلة بالشارع العام.

كما مكنت إجراءات البحث من توقيف باقي المشتبه فيهم على مستوى المنطقة القروية “أولاد الطيب” بضواحي مدينة فاس، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش بداخل شقة بنفس المنطقة عن حجز 18 هاتفا محمولا من متحصلات هذه السرقات، فضلا عن ضبط ثلاث أسلحة بيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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