الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده
الملك محمد السادس

الملك ل”الرئيس الإيطالي”: نقدر علاقات الصداقة والتعاون المتينة بيننا

2022-06-02 / 13:03
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية، فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني .

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد سيرجيو ماتاريلا، وأصدق المتمنيات للشعب الإيطالي بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “وإنها لمناسبة متجددة لأسجل تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، والتي لي كامل اليقين أنها ستواصل تطورها، بفضل جهودنا المشتركة ، لما فيه مصلحة شعبينا “.

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