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المغرب يشارك بالقمة النيجيرية الإفريقية حول الاستثمار في الموارد الطبيعية والطاقة

2022-06-02 / 12:39
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هبة بريس

بدأت في العاصمة النيجيرية أبوجا أعمال القمة النيجيرية الأفريقية للاستثمار في الموارد الطبيعية والطاقة، بمشاركة العديد من الدول الأفريقية.

كما تشارك في أعمال المؤتمر الجهات الأفريقية الفاعلة من قطاعات التعدين والتمويل والكهرباء والطاقة والنفط والغاز، بهدف رسم طريق مستقبلي لتطوير المشاريع المتعلقة بالموارد الطبيعية والطاقة بطرق مستدامة للمناخ.

وتبحث القمة استكشاف الحلول وعرض التقنيات والمنتجات التي ستمكن من تسريع النمو والتصنيع في أفريقيا بطريقة أكثر ملاءمة للمناخ، مع تشجيع تطوير وتمويل مشاريع الطاقة الخضراء.

وتهدف القمة إلى حصر تمويل المشاريع الأفريقية المستدامة في مجال الموارد الطبيعية والطاقة، وتعزيز التجارة وتبادل الخبرات بين البلدان الأفريقية، ووضع السياسات والإستراتيجيات لقطاع الموارد الطبيعية .

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