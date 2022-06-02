خاليلوزيتش بعد ودية أمريكا: المباراة كانت درسا مهما للجميع

هبة بريس - متابعة

علّق وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، على خسارة الأسود أمام الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بنتيجة (0-3).

وقال خليلوزيتش، إنه كان يعرف أن المباراة الودية لن تكون سهلة.

وتابع: “المباراة لم تكن سهلة وتوقعت صعوبتها، لأننا لم نكن في كامل جاهزيتنا البدنية، لقد كان درسا مهما لنا، خصوصا أننا واجهنا خصما قويا”.

وأضاف خليلوزيتش أن “النتيجة لا تعكس مجريات المباراة وأداء لاعبينا. منتخب المغرب قدم مباراة جيدة، لقد أتيحت لنا عدة فرص وكان بالإمكان استغلالها والتسجيل”.

وأوضح: “الفرصة كانت مواتية للاستعداد لكأس العالم، علينا أن نستعد في هدوء وبكل واقعية وتفاؤل، لأن كأس العالم شيء آخر”.

وأشار المدرب إلى أن “المباراة كانت درسا مهما للجميع، لقد تأكد لنا أن الجانب البدني مهم للغاية، لا يمكن فعل أي شيء دونه، اليوم لم نكن في قمة جاهزيتنا البدنية، دون استثناء إصابات بعض اللاعبين، وسنحلل المباراة بكل هدوء، تنتظرنا في المغرب مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، علينا أن نفكر فيها وبعدها سنبدأ في الاستعداد لكأس العالم”.

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