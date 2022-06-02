تتويج جامعة محمد الأول بجائزة الملتقى الأول للحضارت والمغامرات الدولي بالأردن

2022-06-02 / 11:14
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هبة بريس : وجدة

حصلت جامعة محمد الاول بوجدة على درع التميز باحتلالها المرتبة الاولى في ملتقى الحضارات والمغامرات الدولي التي أقيمت بدولة الأردن ما بين 25 و 29 ماي 2022، اذ توجت بعد تقديمها لأفضل عرض وتنفيذ برامج وورشات عمل تعنى بالبيئة والتنمية المستدامة وذلك في ظل التحديات التي تواجه المناخ.

وانطلقت فعالياته من عمان ثم البتراء وواد رم وانتهت بمبنى سلطة العقبة برعاية مؤسسة المجموعة الأمريكية One Team للتدريب والمغامرات وبالتعاون جمعية زهرة اللافندر للتنمية المستدامة.

وشارك بهذه الفعالية شباب من المغرب، فلسطين، تونس، ليبيا، اليمن، مصر، و الاردن حيث تم تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في مجالات البيئة والطبيعة والتنمية المستدامة وذلك في ظل تحديات عالمية تواجه المناخ على الكرة الأرضية.

كما تم خلال الملتقى التعرف على اهم المناطق السياحية وسياحة المغامرة و برامج التدريب الخارجي التفاعلي والذي اشرف عليه نخبة من مدربين شركة الفريق الواحد حيث تم التركيز على تعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي ومهارات التواصل.

في ختام حفل الملتقى الذي اقيم على مسرح الشهيد معاذ الكساسبه في مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تم تسليم درع التميز لفريق جامعة محمد الأول براسة الأستاذة الدكتورة صليحة حاجي وطالبها بلال الرملي الذي مثل المملكة المغربية.

كما قامت جمعية صقور الاردن التعاونية بتنظيم جولة سياحية لاطلاع الزوار من المشاركين في ملتقى الحضارات والمغامرات الدولي على العقبة والمعالم التي تتميز بها.

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