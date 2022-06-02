بنموسى: “قرابة مليوني تلميذ استفادوا من دروس الدعم خلال شهرين”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسببت الاضرابات الكثيرة و المسترسلة هذا الموسم في ارتباك كبير بالمنظومة التعليمية خاصة بالأقسام الإشهادية و هو ما دفع الوزارة الوصية للبحث عن حلول موازية لحل هذا المشكل.

و قررت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة تبني دروس الدعم داخل و خارج أوقات الزمن المدرسي لمنح التلاميذ فرصة أكبر لتدارك ما فاتهم من دروس و خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات المدرسية.

و في هذا الصدد، أوضح شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة أنه تم اللجوء لمجموعة من أساليب الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية الحالية، و هي الدروس التي تضاعفت خلال الشهرين الأخيرين.

و أوضح بنموسى أن وزارته اعتمدت مقاربة مبتكرة لتوفير ظروف ملائمة للتلاميذ حتى تمر فترة الامتحانات في ظروف مثالية، و قد تم تخصيص دروس دعم مدمج داخل الفصول الدراسية و كذا دعم مؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة و دعم استدراكي مكثف بغية تهييئ التلاميذ للامتحانات، خاصة الإشهادية منها.

و حسب ما صرح به الوزير بنموسى فقد استفاد من دروس الدعم المدرسي قرابة المليوني تلميذ و تلميذة على الصعيد الوطني خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين.

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