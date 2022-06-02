بسبب مخالفات مهنية.. الحموشي يوقف موظف أمن بالرباط موقتا عن العمل

هبة بريس

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة ممتاز يعمل بمصلحة لحوادث السير بولاية أمن الرباط، وذلك في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقه بسبب المخالفات المهنية المنسوبة له.

ويأتي اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المخالف في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن الوطني، بعد الاشتباه في تورطه في تجاوز صلاحياته وارتكاب عدة مخالفات مهنية أثناء ممارسته لمهامه الوظيفية في معالجة ملف متعلق بحادثة سير بخسائر مادية.

ويأتي هذا القرار التأديبي، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية.

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