حموني: “بنعبد الله لم يطلب من مناضلي الحزب تمديد ولايته للمرة الرابعة”

2022-06-02 / 10:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في حوار مطول نشرته هبة بريس مع القيادي البارز داخل حزب التقدم و الاشتراكية، رشيد حموني، و الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة رئيس الفريق النيابي لحزب الكتاب، تحدث من خلاله عن جملة من المواضيع التي تستأثر باهتمام المغاربة في الآونة الأخيرة فضلا على بعض من كواليس البيت الداخلي للتقدم و الاشتراكية.

و كجواب على سؤال بخصوص المؤتمر القادم للحزب و الأسماء المتداولة لقيادة الأمانة العامة في المرحلة المقبلة، أكد رشيد حموني أن نبيل بنعبد الله لم يطلب من مناضلي الحزب تمديد ولايتة للمرة الرابعة.

و قال حموني: “للأمانة، لا في المكتب السياسي و لا في الكواليس، أتحدى يقول لك شي واحد جا عندي نبيل بنعبد الله و قال ليه دعموني راه باغي نعاود نترشح للولاية الرابعة”.

و أضاف رئيس فريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب قائلا: “كل ما هنالك أن بنعبد الله سبق و صرح لبعض المنابر الإعلامية بعدم وجود رغبة للاستمرار في هرم الحزب”.

و ختم حموني مداخلته بالقول: “اليوم داخل المكتب السياسي، إيلا كانو المناضلين كيشوفو بلي المستقبل ديال الحزب خاص يكون فيه نبيل فغادي يكون نبيل ويلا كان العكس فالقرار سيلتزم به الجميع، و هادي مسألة داخلية صرفة و لا أحد سيملي علينا من سنختار”.

تفاصيل و معطيات أخرى تجدونها في الحوار المصور التالي:

 

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