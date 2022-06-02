جماهير الرجاء تدعم البدراوي و تطالبه بعدم الاعتماد على الحرس القديم في لائحته

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حددت إدارة نادي الرجاء الرياضي تاريخ السادس عشر من شهر يونيو الجاري لانتخاب رئيس و مكتب جديدين يقودان النادي الأخضر في مرحلة ما بعد أنيس محفوظ.

و لحدود الساعة، الشخصية الوحيدة التي عبرت بوضوح عن نيتها الترشح نجد الملياردير عزيز البدراوي مالك مجموعة أوزون الشهيرة و الذي أعلن أنه سينافس على رئاسة رجاء الشعب لإعادة الفريق لسكة الألقاب و لمكانته الطبيعية وطنيا و قاريا.

و منذ بروز اسم البدراوي في واجهة الأسماء المرشحة بقوة لخلافة محفوظ، عبر عدد كبير من أنصار النسور الخضراء عن دعمهم له بشكل غير مسبوق حيث هناك شبه إجماع من الجماهير الرجاوية على كون البدراوي هو رجل المرحلة.

و طالب الرجاويون من البدراوي عدم الاعتماد على الحرس القديم في اللائحة التي سيتقدم بها في سباق الترشح لنيل الرئاسة خاصة في ظل وجود بعض التحركات لمنخرطين بارزين بالنادي لفرض أسماء معينة في لائحة البدراوي إذا ما أراد أصواتهم.

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