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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-06-02 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتشكل كتل ضبابية فوق بعض سواحل المحيط الأطلسي مع نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محلي فوق مرتفعات الأطلس وكذا بجنوب وشرق البلاد.

كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالأطلس، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب-الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 15 و21 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض مقارنة مع تلك المسجلة بالأمس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال طانطان وجنوب الداخلة ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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