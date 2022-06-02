جوني ديب يفوز بالقضية على زوجته السابقة أمبر هيرد

2022-06-02 / 09:31
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القسم الفني

فاز الممثل الأمريكي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته أمبر هيرد، حيث ألزامها على دفع تعويض قيمته 15 مليون دولار.

وقضت هيئة المحلفين في فيرجينيا بأن مقال أمبر هيرد الذي اتهمت فيه جوني ديب بالعنف المنزلي عام 2018 كان تشهيريا، وبناءا عليه حصل جوني ديب على 15 مليون دولار منها 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

و يشار أن جوني ديب قد غاب عن المحاكمة نظرا لالتزامات العمل، إذ تم الاتفاق عليها قبل بدء المحاكمة حيث شاهد الجلسة الأخيرة من بريطانيا.

وعلى مدار 6 أسابيع أثارت تلك المحاكمة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سعى ديب من خلالها لاستعادة سمعته، كون أن هيرد اتهمته بسوء المعاملة وضربها وتعنيفها خلال فترة زواجهما من 2015 وحتى 2017.

وخلال تلك الفترة استمعت هيئة المحلفين إلى عدد كبير من الشهود ومرافعات فريق الدفاع عن الطرفين.

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