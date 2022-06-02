الأمير مولاي رشيد يرزق بمولود ذكر

2022-06-02 / 01:28
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هبة بريس _ الرباط

زف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي إلى الشعب المغربي، في أولى ساعات اليوم الخميس، نبأ ازدياد مولود ذكر للأمير مولاي رشيد.

ووفق الناطق باسم القصر الملكي فقد أطلق الملك محمد السادس على المولود الجديد اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام.

وجاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، “يسعد ويشرف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بأن يعلن للشعب المغربي بأن الله تعالى، الوهاب المنان، أنعم يوم الأربعاء فاتح ذي القعدة 1443 هـ، الموافق لفاتح يونيو 2022، على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بمولود ميمون، أشرق بطلعته البهية على الأسرة الملكية الشريفة. وقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، فأطلق عليه اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام”.

وأضاف البلاغ: “بهذه المناسبة السعيدة، يرفع الناطق الرسمي باسم القصر الملكي إلى جلالة الملك، أعزه الله، أصدق عبارات التهاني وأجمل الأماني، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وإلى عقيلته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم، عبارات التبريك والتهاني، داعين المولى جل وعلا، أن يجعله طالع يمن وبركات، وأن ينبته النبات الحسن. كما ندعوه تعالى، بمناسبة هذا الحدث الميمون، الذي تشاطر فيه مختلف فئات الشعب المغربي، جلالة الملك، حفظه الله، والأسرة الملكية الشريفة أفراحها وابتهاجها، أن يديم على سيدنا المنصور بالله حلل النصر والتمكين، ودوام الصحة وطول العمر، ويجعل أيام جلالته حافلة بأجمل الأفراح وأعظم المسرات، ويقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة المصونة للا خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعوات”.

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‫21 تعليقات

  1. عمت الفرحة والسرور هذآ الصباح المبارك على الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي فالف مبروك اللهم ارزقه السعادة دنيا واخرة والمحبة والعزة والعافية.اللهم احفظ الامراء والاميرات الشرفاء الأبرار.

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