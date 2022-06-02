الأمير مولاي رشيد يرزق بمولود ذكر
زف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي إلى الشعب المغربي، في أولى ساعات اليوم الخميس، نبأ ازدياد مولود ذكر للأمير مولاي رشيد.
ووفق الناطق باسم القصر الملكي فقد أطلق الملك محمد السادس على المولود الجديد اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام.
وجاء في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، “يسعد ويشرف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بأن يعلن للشعب المغربي بأن الله تعالى، الوهاب المنان، أنعم يوم الأربعاء فاتح ذي القعدة 1443 هـ، الموافق لفاتح يونيو 2022، على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بمولود ميمون، أشرق بطلعته البهية على الأسرة الملكية الشريفة. وقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، فأطلق عليه اسم صاحب السمو الأمير مولاي عبد السلام”.
وأضاف البلاغ: “بهذه المناسبة السعيدة، يرفع الناطق الرسمي باسم القصر الملكي إلى جلالة الملك، أعزه الله، أصدق عبارات التهاني وأجمل الأماني، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وإلى عقيلته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أم كلثوم، عبارات التبريك والتهاني، داعين المولى جل وعلا، أن يجعله طالع يمن وبركات، وأن ينبته النبات الحسن. كما ندعوه تعالى، بمناسبة هذا الحدث الميمون، الذي تشاطر فيه مختلف فئات الشعب المغربي، جلالة الملك، حفظه الله، والأسرة الملكية الشريفة أفراحها وابتهاجها، أن يديم على سيدنا المنصور بالله حلل النصر والتمكين، ودوام الصحة وطول العمر، ويجعل أيام جلالته حافلة بأجمل الأفراح وأعظم المسرات، ويقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة المصونة للا خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعوات”.
21 تعليقات
الف مبروك باليمن والخير والبركة على أبويه الكريمين العزيزين وعلى عمه الملك سيدي محمد وعلى الشعب المغربي كافة
مبروك للعاءلة الملكية المحبوبة ولجميع الشعب المغربي.
حفظكم الله جميعا
الله الوطن الملك
الف مبروك للأسرة الملكية ومع الشعب المغربي بهذا الخير السعيد الذي استبشر به الشعب المغربي هذآ الصباح.
نرفع أسمى واغلى التهاني الأمير رشيد وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والأسرة الشريفة بهذا الخبر المفرح …
اللهم انبته نباتا حسنا وجعله الله زيادة في الاسلام ومباركا على المملكة المغربية يآرب إنه سميع مجيب الدعاء..
الشعب المغربي من طنجة إلى كويرة يهيئ الأسرة الملكية بهذا المولود السعيد.
اللهم اجعله بشارة خير على المملكة المغربية يآرب واحفظه للامير رشيد.
يتربى في عزكم وألف مبروك على الأسرة الملكية بصفة خاصة وعلى الشعب المغربي بصفة عامة وأطال آلله في عمر هذآ المولود السعيد…
إنها فرحة الشعب المغربي ومعها الأسرة الملكية المغربية بهذا الخير يتربى في عزه ويجعله ثمرة السعادة والخير والبركات على الشعب المغربي يآرب.
الف الف مبروك على الأسرة الملكية العلوية الشريفة بهذا المولود الجديد. أدامه الله وأطال عمره.
تهانينا والف مبروك على الأسرة العلوية الشريفة وكافة الشعب المغربي بهذا الخير السعيد.
الف مبروك لسائر أفراد الأسرة الملكية المغربية ومعها الشعب المغربي بهذا الخبر السعيد …
إنه صباح الخير والبركة عند سماعنا بهذا الخبر المفرح ملكا وشعبا وحكومة..
يتربى في عزكم وفي أحضان الأسرة الملكية العلوية..
بشرى سارة فرح للشعب المغربي وامددهم بالإفراح والمسرات دوام الحياة..
الف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، نسأل الله أن يديم على سيدنا المنصور بالله حلل النصر والتمكين، ودوام الصحة وطول العمر، ويجعل أيام جلالته حافلة بأجمل الأفراح وأعظم المسرات، ويقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وبصاحبة السمو الملكي الأميرة المصونة للا خديجة، ويشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعوات”.
لقد زف هذا الخبر المفرح ملكا وشعبا وحكومة هذآ الصباح المبارك آدام الله هذه الافراح..
حفظكم الله ورعاكم بعينه التي لا تنام وألف مبروك وجعله الله ذرية صالحة..
نعمة الأسماء أطال آلله في عمره وحفظه آلله ألف مبرووووك مبرووووك مبرووووك لجميع افراد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي…
إسم جميل عبد السلام؛ فهو يدل على السلم والأمان والسلام اللهم اجعله بشارة خير وسلام وسلم على الأمة الإسلامية باكملها يآرب اطال الله في عمره وحفظه آلله.وعاشت الأسماء ..