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الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تصدر تعميميا حول ماء زمزم

2022-06-01 / 23:52
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هبة بريس _ متابعة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميما يتعلق بطريقة نقل عبوات ماء زمزم على متن طائراتها.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على “تويتر”: “الهيئة العامة للطيران المدني تصدر تعميما للناقلات الجوية بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة”.

وشدد التعميم، على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة، يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

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