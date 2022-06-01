أف بي آي”: “هاكرز” تدعمهم إيران حاولوا استهداف مستشفى أمريكي للأطفال

هبة بريس _ وكالات

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن قراصنة مدعومين من إيران حاولوا استهداف مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنهم تراجعوا عن خطتهم بمجرد أن علم الأمريكيون بالأمر.

وقال مدير المكتب، كريستوفر راي، في خطاب ألقاه في “بوسطن كوليدج” حول التهديدات الإلكترونية: “في صيف 2020، حاول قراصنة ترعاهم الحكومة الإيرانية تنفيذ واحدة من أبغض الهجمات الإلكترونية التي رأيتها على الإطلاق… عندما حاولوا استهداف مستشفى الأطفال في بوسطن”.

وأوضح أن السلطات الأمريكية تلقت بلاغا من شريك استخباراتي تفيد بأن المستشفى على وشك التعرض لهجوم.

وأضاف: “سارعت فرقة سايبر سكواد من مكتبنا في بوسطن إلى تحذير المستشفى. وعلى الفور، تمكنّا من مساعدته على تحديد التهديد ثم خفضه”.

ولم يقدم راي تفاصيل حول أي فرع من الحكومة الإيرانية يقف وراء التهديد، ولم يذكر كيف كان الهجوم سيؤثر على المستشفى لو نفذّ.

وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “كان يعمل بجهد للتعامل مع التهديدات الروسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا”، لافتا إلى أنه “كان قادرا على ردع هجوم روسي محتمل ومدمر على شركات ومؤسسات أمريكية في مارس”.

وتابع “نتوقع أن تصبح نشاطاتهم السيبرانية أكثر”.

ووفقا له، فإن الصين” تدرس الصراع في أوكرانيا لاستخراج المعلومات التي من شأنها أن تساعد في حربها الخاصة على شبكة الإنترنت”.

وقال إن الصينيين “يحاولون معرفة طريقة تطوير قدرتهم على ردعنا أو إلحاق الأذى بنا في إطار هجوم على تايوان”.

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