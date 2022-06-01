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اكادير : حجز كميات مهمة من المخدرات على الطريق السريع

2022-06-01 / 22:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء فاتح يونيو الجاري ، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة نفعية خاصة بالنقل السياحي تحمل لوائح ترقيم مزورة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 36 حزمة من مخدر الحشيش، بلغ مجموع وزنها *طنين و 120 كيلوغراما*، فضلا عن حجز مجموعة من لوائح الترقيم المزورة وأسلحة بيضاء.

كما اظهرت عملية تنقيط الشخصين الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أنهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطهما في ارتكاب أنشطة إجرامية مختلفة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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