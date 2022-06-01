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زينب العدوي

العدوي ..مطالب بافتحاص مالية ” مهرجان السينما الافريقية ” بخريبكة

2022-06-01 / 22:08
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هبة بريس _ الرباط

انطلقت نهاية الأسبوع الماضي فعاليات مهرجان السينما الإفريقية على وقع جدل بشأن قيمة الإنفاق المالي وتزامنه مع أزمة كورونا ” وفي ظل توجه الحكومة لتبني سياسة” التقشف وتزيار السمطة ” .

وقد لاقت هذه التظاهرة السينمائية قدرا كبيرا من الانتقادات خصوصا على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي حيث اتسع الفضاء الأزرق للحديث عن مالية المهرجان وطرق صرفها والشركات المستفيدة منها وتداخل المصالح في جانب ” الخدمات ” الموازية.

وفي غياب اي حديث عن ” ميزانية المهرجان ” وكيفية صرفها وبسطها أمام الرأي العام مفصلة ومبررة يكثر الحديث عن هذا الشق والأمر هنا لا يتعلق بهذه الدورة لوحدها بل لدورات عديدة انتهت فعاليتها دون أن يقدم اي تقرير مالي للصحافة ما يعني بروز ” اتهامات ” يفترض أن تنتهي بدخول قضاة العدوي عل الخط

وسيكون طبيعيا أن تدخل ” العدوي ” على خط مالية المهرجان وافتحاص ملفاته كاملة بغاية إزاحة اللبس حول الأرقام وتصحيح الخطأ من الصواب في كل ” الإتهامات ” التي تكال للتسيير

واذا حصل ودخلت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، لإنهاء كل الجدل الدائر حول ” مالية المهرجان ” فستكون الأخيرة قد رسخت القيمة المضافة للمحاكم المالية المتجلية في “ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وانطلقت مساء السبت فعاليات الدورة ال22 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة التي تنظم إلى غاية 4 يونيو المقبل

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تعليق واحد

  1. لم نر ولو مسؤؤلا واحدا في السجن رغم كثرتهم ناهبي المال العام ومأدور العدوي اذا لم تطبق ربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا،المجلس الأعلى يتقاضون اجورا زهيدة وترفع التقارير ولكن دون جدوى اللهم ان هذا لمنكر

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