نقابة تخوض 72 ساعة إضرابا عن العمل بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

هبة بريس _ الرباط

دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تنفيذ 72 ساعة إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك إحتجاجا على عدم تلبية مجموعة من المطالب المهمة والآنية لرجال ونساء التعليم العالي والبحث العلمي .

وقال بيان صحفي صادر عن ذات النقابة، أنه وبدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، استأنفت اللجنة الإدارية بكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة اجتماعها المنعقد يوم الأحد 6 مارس 2022 والذي كانت قد قررت إبقاءه مفتوحاً في إطار التعبئة والاستعداد للتعاطي مع المستجدات على مستوى العمل التشاركي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومواجهة الجمود والتلكؤ في تفعيل الاتفاقات السابقة والموثَّقة في البلاغات المشتركة المتعددة.

وقد تميزت أشغال هذه الدورة، حسب ذات البيان، بمستوى عال من الشعور بالمسؤولية وبدقة اللحظة وحرج المنعطف الذي تأخذه النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار جدلية الحوار والنضال، والذي يستدعي تعزيز جهود السيدات والسادة الأساتذة وتوحيدها من أجل مواجهة سياسة ربح الوقت التي تنهجها الوزارة، والتماطل في الوفاء بالتزاماتها، خصوصاً تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.

وأضاف البيان، على أن البلاغ المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة يوم 08 فبراير 2022، قد نص على عرض مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي على مسطرة المصادقة، والانتهاء من إعداد مشاريع النصوص التنظيمية قبل متم شهر فبراير 2022.

و في بداية الاجتماع، وقف الحاضرون للترحم وقراءة الفاتحة على روح الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي استهدفتها بنادق الغدر العنصري لجيش الاحتلال الصهيوني.

وحسب نفس البيان، فقد ألقى بعد ذلك الكاتب العام للنقابة كلمة باسم المكتب الوطني، أجمل فيها أداء المكتب الوطني في الفترة البينية لاجتماعي اللجنة الإدارية، وتطرق فيها إلى جو الاحتقان والتذمر العارم الذي تعرفه كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، واستياء السيدات والسادة الأساتذة الباحثين نتيجة التفاوت الكبير بين الإطناب في التصريحات المطَمئِنة والانحباس على مستوى التفعيل، وإهدار مال كثير ووقت ثمين في تنظيم مناظرات جهوية، كل واحدة نسخة طبق الأصل لسابقتها وبنفس المخرجات المعدة سلفاً.

وبعد نقاش عميق وصريح وتفاعل إيجابي بين جميع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، أعلنت اللجنة الإدارية، عن تثمينها باعتزاز كبير النضالات التي خاضتها الفروع الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في مختلف المواقع الجامعية، استعداداً لخوض معارك نضالية وطنية قد يفرضها التمادي في سياسة الاستخفاف والاستهانة التي تستبيحها الحكومة في حق التعليم العالي والبحث العلمي؛ على حد تعبير البيان.

كما أدانت بشدة منع تنظيم مؤتمر دولي في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء؛ معبرة عن قلقها إزاء مسلسل التراجعات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، وعن تنديدها الشديد بمنع المسيرة الشعبية ضد الغلاء يوم الأحد 29 ماي 2022، معتبرة ذلك مصادرة لحرية الرأي وحرية التعبير.

كما أعلنت عن رفضها المطلق للصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، لما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير،وتهميش للأساتذة الباحثين فيما يتعلق بتسطير البرامج الإستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات؛ مع رفضها لأي حوار تقني في الوقت الراهن في أية لجنة مشتركة، معتبرة أن استئناف العمل التشاركي، الذي طالما تشبثت به النقابة الوطنية للتعليم العالي واستخفت به الوزارة، رهين بتحقيق نقلة نوعية من خلال التعبير عن الإرادة السياسية للحكومة لتجاوز سياسة المراوغة وربح الوقت.

كما أكدت النقابة على أن المقاربة الشمولية لعملية إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطل أجرأة الملفات الجاهزة. بل إن الإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، كما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، لمن شأنه أن يشحذ الهمم ويرفع المعنويات ويضمن الانخراط الفعلي والتام للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في إنجاح الإصلاح المنشود.

وعلى مستوى الملف المطلبي تؤكد اللجنة الإدارية على ضرورة، صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين، رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، تصفية ملف الخدمة المدنية، رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، احتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.

و بخصوص ملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ذكرت اللجنة الإدارية بقرارها المتخذ في اجتماع 06 مارس 2022 والقاضي بالتفويض للمكتب الوطني بتعميم المعركة النضالية على جميع مؤسسات التعليم العالي في حال اتخاذ خطوات نضالية داخل مجلس التنسيق القطاعي، مع إدانتا تدين سياسة صم الآذان التي تواجه بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المطالب المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة العاملين بالمراكز، وانحيازها المفضوح لوصاية الأكاديميات على المراكز في خرق سافر لمرسوم الإحداث، واستعمال الإدارة في تصفية الحسابات مع الأساتذة المناضلين.

كما طالبت بالإفراج عن نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين (23 منصب لدورة شتنبر 2021)؛ مجددة تأكيدها على ضرورة نقل المراكز الجهوية للجامعة، والمطالبة بإلحاق المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالجامعة.

كما جددت اللجنة الإدارية موقفها الثابت في مساندة الشعب الفلسطيني من أجل حقه المشروع في العيش الكريم، مكتمل المواطنة في كنف دولة مستقلة وديمقراطية على كافة أرض فلسطين، عاصمتها القدس.منددة في الآن نفسه بسكوت المنتظم الدولي على جرائم جيش الاحتلال والمحاولات المستمرة والرامية إلى تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها.

واعتباراً لما سبق، قررت اللجنة الإدارية اعتماد خطة نضالية تصاعدية تبتدئ بتنفيذ 72 ساعة إضراب شامل عن العمل في كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أيام 7 و 8 و9 يونيو 2022؛ و الإبقاء على اللجنة الإدارية مفتوحة واستئناف أشغالها يوم الأحد 03 يوليوز 2022 من أجل تقييم المرحلة واتخاذ الخطوات اللازمة

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