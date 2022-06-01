تهمة اغتصاب عاشرة في حق بطل العالم

اتُهم الدولي الفرنسي بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم بتهمة اغتصاب جديدة، بحسب ما ذكر الأربعاء مصدر قضائي عقب رفع قيود الإبلاغ.

وتقدمت فتاة تبلغ من العمر 27 عاماً بشكوى اغتصاب جديدة ضد مندي المتهم بثماني حالات اغتصاب، وتهمة اعتداء جنسي وواحدة بمحاولة اغتصاب، تتعلق بسبع نساء تقدمن بشكاوى ضده.

ودفع ظهير سيتي البالغ 27 عاماً والفائز مع “الديوك” بمونديال روسيا، الشهر الماضي بأنه غير مذنب في التهم السابقة.

ومُنعت وسائل الإعلام من نشر التهمة الجديدة، لكن القاضي ستيفن إيفريت رفع هذا القيد خلال جلسة استماع في محكمة تشيستر كراون في شمال غرب إنكلترا الأربعاء.

وتتعلق التهم العشر الموجهة إلى مندي بأحداث يُزعم أنها وقعت بين أكتوبر 2018 وأغسطس 2021 في منزله في برستبري بتشيشير

وسيمثل مندي أمام هيئة محلفين في 25 يوليو المقبل مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري (40 عاماً) والذي دفع أيضاً ببراءته، نافياً ثماني تهم بالاغتصاب وأربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثماني شابات.

وأطُلق سراح مندي بطل العالم مع منتخب “الديوك” عام 2018 في أوائل يناير ووضع تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته.

وانضم مندي إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو عام 2017 بعدما لفت الأنظار مع مرسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد، مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ. خاض 75 مباراة مع بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين، إلا أنه عانى من تراجع في مستواه وإصابات عدة.

وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2019.

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