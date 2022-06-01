صادرت السيارات بالمغرب تضخ في خزينة الدولة 33 مليار درهم

هبة بريس _ الرباط

أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات سجلت ارتفاعا بنسبة 12,9 في المائة إلى حوالي 32 مليار درهم حتى متم أبريل 2022، مقابل 28,34 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الأخيرة الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا المستوى المسجل يتجاوز ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها ما بين 2018 و 2021، مشيرا إلى أن حصة هذه المبيعات من إجمالي الصادرات تراجعت بمقدار 4,3 نقطة إلى 23 في المائة حتى متم أبريل.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 33,6 في المائة برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، وذلك نتيجة الزيادة المسجلة في مبيعات الملابس الجاهزة (+37,6 في المائة) ، وتلك المتعلقة بالجوارب (+29,7 في المائة)، والأحذية (+28 في المائة).

وبلغت هذه الصادرات أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية

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