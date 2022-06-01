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آيت الطالب : منخرطون لإنجاح البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف

2022-06-01 / 19:54
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة منخرطة بشكل تام لإنجاح تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف. وأوضح الوزير في كلمة تلاها نيابة عنه المفتش العام للوزارة حسن بلكبير ، خلال لقاء تنسيقي، تنظمه رئاسة النيابة العامة على مدى يومين، لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انخرطت بشكل مبكر في ورش محاربة العنف ضد النساء والفتيات والتكفل بالضحايا على اعتبار أن هذه الظاهرة تمثل مشكلا من مشاكل الصحة العمومية.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالمكتسبات المحققة في هذا المجال من قبيل تقوية الإطار المؤسساتي وتوحيد المعايير والنظم العلمية والتقنية للتكفل الصحي بالنساء ضحايا العنف، مبرزا أن المملكة تمكنت من تحسين المؤشرات الخاصة بعدد حالات النساء ضحايا العنف المتكفل بهن بالمستشفيات على المستوى الوطني.

وسجل أن عدد النساء المتكفل بهن من طرف الوحدات المندمجة للتكفل بالمستشفيات عرف تطورا كبيرا حيث انتقل من 8355 حالة سنة 2012 إلى 22991 سنة 2020 وإلى 24444 سنة 2021 من بينها 21718 تكفلا طبيا برسم سنة 2021.

من جانبها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب، ليلى رحيوي، في كلمتها، إن مأسسة التنسيق على جميع مستويات الحكامة يعد ضمانا للفعالية، مشيرة إلى أن الاستجابة الجيدة لحاجيات النساء يقتضي تدخلا منسقا ومؤسساتيا. وأضافت رحيوي أن التدخل المنسق يساهم في حماية الضحايا ، لافتة إلى أن تبادل المعلومات بين القطاعات المسؤولة يؤدي إلى تقليل عدد المرات التي يطلب فيها من الضحايا سرد قصصهن، ما يخفف من معاناتهن ويجنبهن التعرض للصدمات.

وأشارت إلى أن آليات الرصد والتقييم تعد أحد المحاور الستة الأساسية للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال التنسيق وفي حكامة التنسيق للخدمات الأساسية للنساء ضحايا العنف على المستوى الوطني، مبرزة أن الرصد والتقييم يوفر إمكانية فهم وتعلم كيفية عمل الأنظمة المنسقة، كما يتيح تبادل نتائج الرصد والتقييم تحسين التدخلات المنسقة وتسهيل اتخاذ القرار.

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