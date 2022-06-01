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سلطات دونيتسك: المواطن المغربي لن يخضع للتبادل

2022-06-01 / 19:13
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هبة بريس _ الرباط

قالت رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري لمجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، إلينا شيشكينا، إن الأجانب الذين شاركوا في الأعمال القتالية في دونباس إلى جانب القوات الأوكرانية لا يخضعون للتبادل

وفي وقت سابق ، قال مكتب المدعي العام في جمهورية دونيتسك الشعبية، الذي أنهى التحقيق في قضية جنائية ضد مجموعة من الأجانب من المملكة المتحدة والمغرب، إنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.

واستسلم الأسرى الأجانب هؤلاء في ماريوبول في منتصف أبريل. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن “هؤلاء وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة”. مشيرا إلى أن الأجانب لا يتمتعون بوضع المقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني.

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