شكيب بنموسى

جمعية الشبيبة المدرسية تدخل على خط قضية تلميذة سلا وتطالب تحديد المسؤوليات

2022-06-01 / 19:41
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ع اللطيف بركة :هبة بريس

أصدرت جمعية الشبيبة المدرسية المكتب الوطني بيان إلى الرأي العام الوطني، أشارت من خلاله عن قلقها مما آلت إليه الوضعية الصحية للتلميذة التي رمت بنفسها من الطابق الثالث لمؤسسة تعليمية بسلا الجديدة، بعدما تعرضت لضغط كبير من قبل مدير الاعدادية (حسب زعمها) الذي اتهمها بالصفير داخل القسم.

ونبه بيان الشبية المدرسية أن التلميذة مازالت ترقد بالمستشفى الاقليمي بسلا دون أن تخضع للعمليات الضرورية بعد أسبوع كامل من وصولها إليه، وانعدام لأي تدخل سواء من قبل جمعية آباء المؤسسة أو من إدارة المؤسسة التعليمية نفسها.

ودعا المكتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، الى ضرورة التدخل الفوري للمديرية الاقليمية للتعليم من أجل الوقوف على الاستشفاء المستعجل للتلميذة التي تعاني أسرتها من عوز كبير.

كما طالب في البيان نفسه ، بضرورة فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب هذه الحادثة وترتيب المسؤوليات.

كما اعتبر المكتب الوطني في بيان أن الواقعة تجعل الجميع أمام مسؤولية فتح نقاش وطني حول جدوى التأمين المدرسي وتقييم تجربته، للوقوف على نواقص هذه التجربة والبحث عن الآليات الكفيلة بجعله تأمينا ينبني على الوضوح والفاعلية في التدخل والاستفادة منه.

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