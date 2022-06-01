مقتل جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي

هبة بريس _ وكالات

قتل عنصر في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في مالي، وجرح ثلاثة آخرون، الأربعاء، في هجوم على موكب لهم في كيدال (شمال)، وفق “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما).

وقال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته إن جنود حفظ السلام الذين أصيبوا هم جزء من الكتيبة الأردنية في البعثة التي تحدثت عن تعرضها لهجوم “إرهابي” من دون أي إشارة لهوية منفذيه.

وقال المتحدث باسم بعثة المنظمة الدولية، أوليفييه سالغادو، في تغريدة أولى على موقع تويتر “تعرّض الموكب خلال ساعة من الوقت لإطلاق نار مباشر وقذائف”.

وأضاف في وقت لاحق “لسوء الحظّ توفي أحد عناصر حفظ السلام متأثرا بجراحه، في أعقاب الهجوم هذا الصباح

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