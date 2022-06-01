تأجيل محاكمة “أساتذة التعاقد” إلى 14 شتنبر المقبل
هبة بريس _ الرباط
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، النظر في قضية 15 أستاذا من أطر الأكاديميات يتابعون على خلفية تظاهرهم بالرباط، إلى 14 شتنبر المقبل.
التهم الموجهة إلى المتابعين، تأتي عقب خروجهم إلى الشارع للتظاهر للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية
وفي شق اخر ؛ أعلنت تنسيقية الأساتذة أطر الأكاديميات، خوض إضراب عن العمل، “استنكارا لمتابعة زملائهم بتهم التجمهر وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
اش هدشئ اللي في هد البلاد السعيدة الاساتذة اللي تيطلبو حقوقهم احاكموهم و سجنوهم و اقضيو على مستقبالهم و اضيعو ليهم حياتهم لا حولا ولا قوة الا بالله العالي العظيم الله التخلص من الظالمين .