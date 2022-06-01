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تأجيل محاكمة “أساتذة التعاقد” إلى 14 شتنبر المقبل

2022-06-01 / 18:48
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هبة بريس _ الرباط

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، النظر في قضية 15 أستاذا من أطر الأكاديميات يتابعون على خلفية تظاهرهم بالرباط، إلى 14 شتنبر المقبل.

التهم الموجهة إلى المتابعين، تأتي عقب خروجهم إلى الشارع للتظاهر للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية

وفي شق اخر ؛ أعلنت تنسيقية الأساتذة أطر الأكاديميات، خوض إضراب عن العمل، “استنكارا لمتابعة زملائهم بتهم التجمهر وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

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