الصورة تعبيرية

تسويق الحبوب.. تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن

2022-06-01 / 18:27
2
هبة بريس _ الرباط

أوضحت مذكرة صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير المرتبطة بتسويق محصول القمح الخاص بالموسم الحالي.

وأشارت الوزارة في المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء إلى أن السعر المرجعي المستهدف لشراء القمح الطري، حدد في 300 درهما للقنطار الواحد، وهو سعر يدمج جميع التكاليف، والرسوم والهوامش المرتبطة بالشراء من المنتجين والتسليم للمطاحن الصناعية.

وكان السعر المرجعي الخاص بالقمح اللين حدد في العام الماضي في 280 درهما.

وأكدت الوزارة على أن فترة جمع القمح اللين تمتد من فاتح يونيو إلي 31 يوليوز.

وشددت على أن السعر المرجعي يمكن أن يرتفع أو ينخفض تبعا لما تنتهي إليه المفاوضات بين الأطراف المعنية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

الخطوط الجوية الكويتية تطلق خطا جديدا إلى الدار البيضاء

2022-06-01 / 21:31
Photo of صادرت السيارات بالمغرب تضخ في خزينة الدولة 33 مليار درهم

صادرت السيارات بالمغرب تضخ في خزينة الدولة 33 مليار…

2022-06-01 / 20:09
Photo of المكتب الوطني للسكك الحديدية.. نقل 9,62 مليون مسافر حتى متم مارس

المكتب الوطني للسكك الحديدية.. نقل 9,62 مليون مسافر حتى…

2022-06-01 / 17:27
Photo of ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 13%

ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 13%

2022-06-01 / 16:30
Photo of “لارام” أول شركة إفريقية تحصل على شهادة “Cargo iQ”

“لارام” أول شركة إفريقية تحصل على شهادة “Cargo iQ”

2022-05-31 / 17:35
Photo of مجموعة بريد المغرب توقع اتفاقين للتعاون مع البريد التونسي وبريد موريتانيا

مجموعة بريد المغرب توقع اتفاقين للتعاون مع البريد التونسي…

2022-05-31 / 15:11
Photo of بالأرقام.. ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية والتعدين والخشب

بالأرقام.. ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية والتعدين والخشب

2022-05-31 / 14:35
Photo of البنوك التشاركية: ارتفاع التمويلات بـ 34% خلال أبريل الماضي

البنوك التشاركية: ارتفاع التمويلات بـ 34% خلال أبريل الماضي

2022-05-31 / 12:48
Photo of الضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعية: الأداء على مدار الساعة

الضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعية: الأداء على مدار…

2022-05-31 / 10:50
Photo of حجز أزيد من 280 طن من الأكياس البلاستيكية المهربة خلال 2021

حجز أزيد من 280 طن من الأكياس البلاستيكية المهربة…

2022-05-31 / 09:30

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق