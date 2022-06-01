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مناورات “الأسد الإفريقي” بين المغرب وأمريكا تنتقل إلى حدود تندوف

2022-06-01 / 18:12
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قالت صحيفة ” لارازون ” ان مناورات الأسد الإفريقي، المقررة ابتداءً من 20 يونيو الجاري، ستشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتحديدا ولاية تندوف .

وأكدت ذات الصحيفة ان المناورات اعلاه ، ستشمل منطقة المحبس في الصحراء المتاخمة للحدود الجزائرية، وهو الأمر االذي تم الإتفاق عليه وزكته مختلف الدول المشاركة.

ويهدف ” التمرين العسكري ” إلى “تطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية وقوات البلدان المشاركة، وكذا التدريب على تخطيط وقيادة عمليات مشتركة في إطار متعدد الجنسيات”.

وتعد مناورات “الأسد الأفريقي”، كتمرين مشترك متعدد الجنسيات، أحد التدريبات الرئيسية والكبرى التي تنظمها وتديرها القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) بشراكة مع القوات المسلحة الملكية.

وعام 2007، انطلقت أول نسخة من مناورات “الأسد الأفريقي” بين المغرب والولايات المتحدة، وتشارك فيها دول أوروبية وإفريقية، وهي تُجرى سنوياً، لكن أقيمت أحياناً أكثر من نسخة في العام الواحد.

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‫17 تعليقات

  1. ستشمل مناورات الاسد الافريقي العديد من المناطق المغربية بما فيها الصحراء المغربية لتعزيز القوة بين الطرفين..

  2. نعم المناورات ستشمل جميع ربوع المملكة المغربية و الصحراء المغربية جزء لا يتجزء من حدودنا و من سولت له نفسه العبث مع الجيش المغربي فقد ظلم نفسه..

  3. كم انت ممتاز ومتميز بجيشك في هذه المناورات يا وطني شكرا لقواتنا المسلحة الملكية الشامخة التي تردع وتحبط محاولات الأعداء و تسهر دائما على حماية الوطن..

  4. قوة المغرب تكمن في خدمة للقضايا العربية. والاسلامية . لانه اصبح قوة صاعدة في العقود الأخيرة..

  5. تحيا لقوات المسلحة الملكية فالصحراء المغربية الله الوطن الملك من العيون الصحراء مغربية ..

  6. المملكة المغربية الشريفة دولة عظيمة اللهم احفض بلدان المغرب من كيد الكائدين اللهم جعل كيدهم في نحورهم اللهم امين يارب العالمين عاش الشعب المغربي الله الوطن الملك..

  7. الله الوطن الملك . عاش الملك محمد السادس ولا عاش من خانه هذه المناورات ستطور من قدرات الجيش المغربي..

  8. ان شاء الله المملكة المغربية الشريفة عملاق أفريقيا ويبقى اسد وشعارنا الخالد . الله.الوطن. الملك..

  9. عاش الملك الأسد الصحراء المغربية عاش أسد أفريقيا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده اللهم احفظه وابقيه اللهم لنا فخرا ودخرا وملادا للبلاد والعباد وبارك في عمر سيدنا يارب العالمين..

  10. لن ترضى عنكم اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم مبروك عليكم التحالف مع الصهاينة ..

  11. أيها الأعداء إنها ضربة قاضية، اللهم بارك في جنودنا واصدقائنا ومحبينا ومحبي ملكنا وبلدنا، مرحباً بكم في أرضنا من شماله إلى جنوبه من طنجة إلى الكويرة…

  12. المملكة المغربية الشريفة دولة عظيمة اللهم حفض بلدان المغرب من كيد الكائدين اللهم جعل كيدهم في نحورهم اللهم امين يارب العالمين عاش الشعب المغربي الله الوطن الملك

  13. اللهم انصر بلدنا الغالي الحبيب على اعداءه العرب والعروبة والمسلمين، وعلى المنافقين الذين يدعون الاسلام والثورة وتقسيم الشعوب اللهم اجعل كيدهم في نحورهم…

  14. المغرب يعود إلى الساحة الدولية بقوة منذ عودته للاتحاد الافريقي وهو يتألق ويلقن الأعداء الدروس في نهج التقدم وبناء المصداقية الدولية وليس القارية أو الإقليمية ..

  15. ادام الله النصر لقوتنا المسلحة الملكية المغربية الشريفة دولة الحق والقانون وحفظها من كل مكروه..

  16. وتبقى المملكة المغربية هي قاطرة افريقيا في جميع المجالات تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نضرا للتطور السريع الذي عرفته المملكة،والرعاية المولوية.

  17. اللهم انصر المغرب والمغاربة وارفع شأنهم .وشعارنا الخالد آلله الوطن الملك والصحراء مغربية ..

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