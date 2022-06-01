انطلاق الدورة الرابعة للأيام الدراسية الدولية بتزنيت

احمد وزروتي: هبة بريس

احتضنت مدينة تيزنيت صباح اليوم الأربعاء فاتح يونيو، فعاليات الدورة الرابعة للأيام الدراسية الدولية حول موضوع: “التواصل العمومي في خدمة الذكاء الترابي، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنوع الثقافي”.

ويعرف اللقاء الذي حضر افتتاحه والي جهة سوس ماسة ورئيس الجهة، مشاركة 100 باحث جامعي من 12 دولة، وحوالي 150 مستفيد من برنامج التكوين مشكلين من المنتخبين وممثلين عن مجموعة من التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتتميز الدورة الحالية بتخصيص برنامج تكوين من قبل خبراء وطنيين ودوليين لصالح المنتخبين المحليين حول محور “الحكامة والتواصل العمومي” تتضمن ورشات وعروض بخصوص مواضيع من قبيل “التواصل السياسي في مواجهة تحديات الإعلام، تدبير الأزمات وتدبير التغيير”، “التسويق الترابي”، “الحكامة والتواصل العمومي”، “دور الجماعات الترابية في إطار الانفتاح والتعاون الدولي وخدمة القضايا الوطنية” و “المجال الرقمي في خدمة تدبير المخاطر”.

كما تم إعداد برنامج تكوين لصالح ممثلين عن مجموعة من التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول محور “الثقافة المحلية في خدمة تثمين المجال الترابي” تتضمن ورشات وعروض بخصوص “مصادر التمويل الدولي للتعاونيات “،”تدبير الأزمات والتعامل مع الضغط من قبل المقاول”، “التجارة الإلكترونية لوسيلة لتسويق المنتوج المحلي وطنيا ودوليا” و”دور التعاونيات في إطار تثمين المجال الترابي والتنمية المستدامة”.

وبالموازاة مع التكوينات المخصصة لصالح المنتخبين المحليين وممثلي التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيقوم حوالي 100 باحث جامعي بإستعراض أوراقهم البحثية حول موضوع الأيام الدراسية أمام مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء من أجل تجويدها حتى تكون مرجعا وطنيا ودوليا في المجال، والتي ستصدر على شكل كتاب علمي.

وتنظم هذه الأيام الدراسية بشراكة بين مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي ومجلس جهة سوس ماسة، المجلس الإقليمي لتزنيت وبلدية مدينة تزنيت، وبدعم من عمالة الإقليم وولاية الجهة وبمشاركة مجموعة من الفعاليات المدنية والأكاديمية، وطنية ودولية.

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