المكتب الوطني للسكك الحديدية.. نقل 9,62 مليون مسافر حتى متم مارس
هبة بريس
ارتفع عدد المسافرين الذين استعملوا قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى 9,62 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 7,02 مليون خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأفاد المكتب، في بلاغ حول مؤشرات نشاطه للفصل الأول من عام 2022، بأن “عدد المسافرين الذين استعملوا قطارات المكتب سجل زيادة بنسبة 38 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021؛ مما يؤكد عودة النشاط بعد جائحة كوفيد”.
وأضاف المصدر ذاته، أن نقل البضائع سجل، من جهته، انخفاضا بنسبة 15 في المائة من حيث الحجم، خلال نفس الفترة.
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المرجو مراجعة اثمنة التذاكر . وضبط الوقت. والنظافة وشكرا..
حالة القطارات المهترئة وحالة مراحيضها والرائحة التي نشتم منها وحالات التأخر المستمرة وغياب الأمن وتجول اصحاب السيلسيون داخل المقصورات وانعدام التواصل و..
ماذا عن الخط السككي الرابط بين الرباط الخميسات مكناس أزرو ميدلت الراشيدية و ماذا عن تثنية الخط الرابط بين وجدة فاس و ربط أكادير بالشبكة السككية. بذلا من التباهي بقنطرة عادية و من الضروري أن تكون ويجب ان تنضاف خطوط اخرى..
جودة الخدمات على متن القطارات لازالت غير مرضية. بالخصوص في الصيف..
الحمد لله قطارات في المغرب احسن بكثير من بلدان عربية وجودتهم علية من جميع نواحي احسن وسيلة للسفر في المغرب ..
إنهم عرقلوا أوقات الناس جميعا بكثرة التأخرات وعدم جودة الخدمات ..
تحية إجلال لكل العاملين المخلصين المتفانين في عملهم شكرا لهم ..
شكرا على جودة الخدمات براق اما القطار العادي الكل يعاني الويلات منه الروائح تدني الخدمات ..
نطالب المكتب الوطني للسكك الحديدية في حفظ ثمن التذاكر لتسهيل التنقل للمواطنين ..
المغرب شريف قوي بملكه وشعبه وجيشه. اللهم انا نعوذ بك من عيون الحساد ..
نريد ارتقاء خدمات السكك الحديدية الى احسن حال وادخال عربات حديثة والتخلص من القديمة..