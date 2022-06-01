ارتفاع رقم معاملات المكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 13%
هبة بريس
ارتفع رقم المعاملات الموطد للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال الفصل الأول من سنة 2022، إلى 975 مليون درهم، أي بزيادة بنسبة 13 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وأوضح المكتب، في بلاغ حول مؤشراته الفصلية، أن الاستثمارات الموطدة بلغت 138 مليون درهم برسم نفس الفترة، مقابل 188 مليون درهم خلال الفصل الأول من سنة 2021، مضيفا أن صافي الديون بلغ 44.25 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 1 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2021.
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، بلغ رقم معاملات المكتب 855 مليون درهم، بتحسن بنسبة 5 في المائة، في حين وصلت الاستثمارات إلى 118 مليون درهم (ناقص 33 في المائة).
واقتصرت هذه الاستثمارات على إنهاء العمليات الجارية ومشاريع صيانة أمان وجودة الخدمات، في حين بلغ صافي الديون 44 مليار درهم.
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8 تعليقات
يجب تحديث القطارات والعمال والمحطات وتجنب الإكتضاض وترقيم الامكنة ويجب مراجعة الأتمنة وكذلك الوقت وشكرا..
كم نذوق الويلات من المعاملة الدنيئة التي نصادفها من بعض الموظفين في الشبابيك. يتعاملون مع المواطن بوقاحة كبيرة وحدث ولا حرج عن المكاتب الفارغة من الموظفين بدون أدنى سبب. أتمنى أن تعالجو هذه المشاكل ..
شكرا لجميع القائمين على خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية ونتمنى تحسين خدماتها الى الافضل..
المسافرين في القطار يستنشقون روائح المراحيض التي تنز بها والاكتضاض في العربات ..
ان السفر في القطارات المغربية قطعة من العذاب وكل مايقال عن تحسين الخدمات ماهو اﻻ كذب وافتراء وادعاءات باطلة..
المكتب الوطني ﻻ يحترم المواطنين ﻻنه يرفع ثمن التذاكر دون توفير الراحة والجودة.تاخرات بدون مبررات ملل اكتظاض مرافق متسخة..
كيف يمكنكم التحكم في عدد المسافرين و القطار يتوقف في كل محطة . المرجو إعادة النظر .
من اولى المؤسسات الوطنية الأكثر احترافية في التسيير شكرا الطاقم المشتغل على راحتنا ونتمنى تطوير العربات والمقطورات..