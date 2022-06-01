البرتغال.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز ال100 حالة

هبة بريس - وكالات

أعلنت هيئة الصحة البرتغالية، يوم الأربعاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بجدري القرود ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 119 في بلد يمثل إحدى البؤر الرئيسية للانتشار الحالي للمرض.

وقالت الهيئة إن جميع الحالات المؤكدة للمرض الفيروسي الخفيف ظهرت لدى رجال تقل أعمار معظمهم عن 40 عاما.

ونقلت رويترز عن السلطات الصحية إن الحالات في البرتغال لا تزال قيد المتابعة لكن جميع المصابين في حالة مستقرة ولم يُنقل أي منهم إلى المستشفيات.

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