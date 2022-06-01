عقب وفاة نجلته..أول تعليق للفنان طهور
نجلاء مزيان
بعد التعاطف الكبير الذي حظي به الفنان المغربي الشعبي طهور عقب مصابه الجلل في فقدان نجلته في ربيعها الثامن عشر.
حرص طهور على تقديم الشكر و الامتنان لكل المغاربة، معربا عن دهشته من كمية الاتصالات و الرسائل التي تلقاها من طرف جمهوره و كذا أصدقائه و معارفه.
و في سياق متصل، قدم طهور اعتذاره عبر مقطع فيديو قام بنشره بمختلف صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، لكل شخص حاول مواساته و مآزرته في محنته في حين لم يستطع الرد عليه، مطالبا إياهم بالدعاء لابنته بالرحمة والمغفرة.
و أعلن مؤخرا الفنان طهور عن وفاة نجلته عبر تدوينة جاء فيها :”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة ابنة الفنان طهور صباح يومه الاثنين”.
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3 تعليقات
بعد تعزيتك أرجو أن تقلع عن الكسب بمن إحياء الليالي الحمراء حيث يقع الإختلاط و الرقص و المجون. ذالك يغضب الله و ما تكسبه منه فهو سحت تطعم منه نفسك و أهلك. و قال رسولنا الكريم كل لحم نتج من سحت فالنار أولى به. إتقي الله و لا تصدق المنافقون الذين يصفقون لك. هاته نصيحتي لك و ما صفقت لك و لأمثالك أبدا.
بعد تعزيتك أرجو أن تقلع عن الكسب بمن إحياء الليالي الحمراء حيث يقع الإختلاط و الرقص و المجون. ذالك يغضب الله و ما تكسبه منه فهو سحت تطعم منه نفسك و أهلك. و قال رسولنا الكريم كل لحم نتج من سحت فالنار أولى به. إتقي الله و لا تصدق المنافقون الذين يصفقون لك. هاته نصيحتي لك و ما صفقت لك و لأمثالك أبدا.
ألم يكن بمقدورك أن تبقي النصيحة لنفسك. تظهرون فقط في المآسي و الأحزان لتزيدوا الشخص حزنا و أسى. أنتم تتلذذون بأحزان الآخرين. أ ماكان لك أن تقدم واجب العزاء فقط و تصمت. عوض الضرب في مصداقية السيد و مصدر رزقه. و تحلل وتحرم. حشومة عليك أالشريف