عقب وفاة نجلته..أول تعليق للفنان طهور

2022-06-01 / 16:14
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نجلاء مزيان

بعد التعاطف الكبير الذي حظي به الفنان المغربي الشعبي طهور عقب مصابه الجلل في فقدان نجلته في ربيعها الثامن عشر.

حرص طهور على تقديم الشكر و الامتنان لكل المغاربة، معربا عن دهشته من كمية الاتصالات و الرسائل التي تلقاها من طرف جمهوره و كذا أصدقائه و معارفه.

و في سياق متصل، قدم طهور اعتذاره عبر مقطع فيديو قام بنشره بمختلف صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، لكل شخص حاول مواساته و مآزرته في محنته في حين لم يستطع الرد عليه، مطالبا إياهم بالدعاء لابنته بالرحمة والمغفرة.

و أعلن مؤخرا الفنان طهور عن وفاة نجلته عبر تدوينة جاء فيها :”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة ابنة الفنان طهور صباح يومه الاثنين”.

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