عقب وفاة نجلته..أول تعليق للفنان طهور
نجلاء مزيان
بعد التعاطف الكبير الذي حظي به الفنان المغربي الشعبي طهور عقب مصابه الجلل في فقدان نجلته في ربيعها الثامن عشر.
حرص طهور على تقديم الشكر و الامتنان لكل المغاربة، معربا عن دهشته من كمية الاتصالات و الرسائل التي تلقاها من طرف جمهوره و كذا أصدقائه و معارفه.
و في سياق متصل، قدم طهور اعتذاره عبر مقطع فيديو قام بنشره بمختلف صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، لكل شخص حاول مواساته و مآزرته في محنته في حين لم يستطع الرد عليه، مطالبا إياهم بالدعاء لابنته بالرحمة والمغفرة.
و أعلن مؤخرا الفنان طهور عن وفاة نجلته عبر تدوينة جاء فيها :”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة ابنة الفنان طهور صباح يومه الاثنين”.
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