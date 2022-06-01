قيادي بارز في عصابة البوليساريو يفضح التصدعات الداخلية و صراع القادة للاغتناء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فجر القادي البارز داخل عصابة البوليساريو المدعو مصطفى ولد سيد البشير فضيحة من العيار الثقيل بعدما كشف جزءا من حقيقة عصابة الوهم التي تتخذ من القضية الصحراوية مطية لتحقيق مآرب خاصة.

و في تصريح لأحد أبرز قادة التنظيم الإجرامي السالف الذكر، أوضح المدعو ولد سيد البشير بأن لقيادات الجبهة ما يكفي من أموال ليعيشوا بها في رغد و هناء مثل المغاربة بعدما غنموا الكثير بفعل الاسترزاق و استغلال الصحراويين في المخيمات.

و قال ولد سيد البشير بأن هناك تمردا داخليا تعيشه البوليساريو و يوجد احتقان كبير داخل المخيمات التي تديرها القيادة الحالية و ذلك بسبب الصراع حول المناصب لرئاسة ما يسمى ب”جبهة البوليساريو” و ما تحققه للقادة من مكاسب و مغانم مادية.

تصريحات قائد بارز بالعصابة يحيل على حقيقة واحدة هو أن ما يعيشه المحتجزون داخل مخيمات العار بتندوف بدعم مباشر من الجارة الشرقية يفيد بأن القضية الصحراوية لقادة العصابة لا تهم بقدر ما يهم المغانم المادية التي يجنونها من وراء حماقاتهم و تصرفاتهم الصبيانية و الطائشة و التي سيكون مصيرها الزوال في ظل تمرد شباب المخيمات على القيادة.

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