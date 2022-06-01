قيادي بارز في عصابة البوليساريو يفضح التصدعات الداخلية و صراع القادة للاغتناء

2022-06-01 / 15:08
3

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فجر القادي البارز داخل عصابة البوليساريو المدعو مصطفى ولد سيد البشير فضيحة من العيار الثقيل بعدما كشف جزءا من حقيقة عصابة الوهم التي تتخذ من القضية الصحراوية مطية لتحقيق مآرب خاصة.

و في تصريح لأحد أبرز قادة التنظيم الإجرامي السالف الذكر، أوضح المدعو ولد سيد البشير بأن لقيادات الجبهة ما يكفي من أموال ليعيشوا بها في رغد و هناء مثل المغاربة بعدما غنموا الكثير بفعل الاسترزاق و استغلال الصحراويين في المخيمات.

و قال ولد سيد البشير بأن هناك تمردا داخليا تعيشه البوليساريو و يوجد احتقان كبير داخل المخيمات التي تديرها القيادة الحالية و ذلك بسبب الصراع حول المناصب لرئاسة ما يسمى ب”جبهة البوليساريو” و ما تحققه للقادة من مكاسب و مغانم مادية.

تصريحات قائد بارز بالعصابة يحيل على حقيقة واحدة هو أن ما يعيشه المحتجزون داخل مخيمات العار بتندوف بدعم مباشر من الجارة الشرقية يفيد بأن القضية الصحراوية لقادة العصابة لا تهم بقدر ما يهم المغانم المادية التي يجنونها من وراء حماقاتهم و تصرفاتهم الصبيانية و الطائشة و التي سيكون مصيرها الزوال في ظل تمرد شباب المخيمات على القيادة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تصدر تعميميا حول ماء زمزم

الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تصدر تعميميا حول ماء…

2022-06-01 / 23:52
Photo of الرئيس التونسي يعلن تعديل قانون الانتخابات

الرئيس التونسي يعلن تعديل قانون الانتخابات

2022-06-01 / 23:14
Photo of أف بي آي”: “هاكرز” تدعمهم إيران حاولوا استهداف مستشفى أمريكي للأطفال

أف بي آي”: “هاكرز” تدعمهم إيران حاولوا استهداف مستشفى…

2022-06-01 / 22:54
Photo of تهمة اغتصاب عاشرة في حق بطل العالم

تهمة اغتصاب عاشرة في حق بطل العالم

2022-06-01 / 20:39
Photo of مقتل جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي

مقتل جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في…

2022-06-01 / 19:03
Photo of البرتغال.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز ال100 حالة

البرتغال.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز ال100 حالة

2022-06-01 / 16:06
Photo of الحكومة الفرنسية: شغب نهائي دوري أبطال أوروبا كان بسبب “التذاكر المزيفة”

الحكومة الفرنسية: شغب نهائي دوري أبطال أوروبا كان بسبب…

2022-06-01 / 14:44
Photo of غوتيريش: لا حل لأزمة الغذاء دون عودة المواد الغذائية الروسية والأوكرانية

غوتيريش: لا حل لأزمة الغذاء دون عودة المواد الغذائية…

2022-06-01 / 13:01
Photo of بتهمة التحريض على الفجور.. تأييد سجن “بطلة” التيك توك بمصر

بتهمة التحريض على الفجور.. تأييد سجن “بطلة” التيك توك…

2022-06-01 / 12:41
Photo of للمرة الأولى.. وزيران مسلمان و10 نساء في حكومة أستراليا

للمرة الأولى.. وزيران مسلمان و10 نساء في حكومة أستراليا

2022-06-01 / 10:55

‫3 تعليقات

  1. شعروا بنهايتهم فبادروا الى الاغتناء بالنهب
    ….!؟ والسلب ثم الهروب الى وجهات

  2. مشكلة المغرب انه يكثرت لهاته الحشرات ، على المغرب ان يسير قدما نحو الامام بتعزيز كل سلطته على ارضه وبناء مشاريع تنموية ضخمة في الاقاليم الجنوبية ، لان الصحراء مغربية رفع القلم وجفت الصحف تحية خالصة لاهلنا في الاقاليم الجنوبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق