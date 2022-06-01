مغاربة يطالبون “الكاف” بتنظيم نهائي السوبر الإفريقي في العيون

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تألق ملفت ذاك الذي أبانت عنه الفرق المغربية في المنافسات القارية هذا العام سواءا من حلال تتويج نهضة بركان بكأس الكونفدرالية الإفريقية أو من خلال تسيد الوداد الرياضي للعصبة السمراء بتتويج مستحق أمام الأهلي المصري.

تتويج بركان و الوداد باللقبين القاريين جعل السوبر الإفريقي هذا العام يكون مضمونا لكرة القدم المغربية، حيث سيتواجه الفريقين معا في نهائي السوبر و الذي لم يتم تحديد مكان إقامته لحدود الساعة من طرف المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

و في هذا الصدد، طالب عدد كبير من الجمهور الرياضي المغربي من الكاف باختيار مدينة العيون المغربية لتنظيم عرس السوبر الإفريقي، و بالضبط بملعب الشيخ لغضف الذي يتواجد بقلب الصحراء المغربية خاصة أن سكان المنطقة يتنفسون عشق كرة القدم و يحظى ناديي الوداد و بركان بشعبية كبيرة في الأقاليم الجنوبية العزيزة على قلوب المغاربة.

و في حالة ما استقر الكاف على تنظيم مباراة السوبر خارج المملكة المغربية، فيطالب الجمهور المغربي من الجهاز القاري تنظيم المباراة النهائية للسوبر في القاهرة المصرية، نظرا للعلاقة الطيبة التي تجمع المغاربة بالمصريين و كذا للعلاقة المتينة التي تربط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الاتحاد المصري للعبة، فضلا على الشعبية الجارفة التي تحظى بها الأندية المغربية في الشقيقة مصر.

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