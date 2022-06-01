من غرائب الزمان…محاولة السطو على عقار “مُصلى” المسلمين بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استنكرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق ومحاربة الفساد، في بلاغ لها، ما وصفته بعملية السطو على مصلى المسلمين بسطات، مثمنة مجهودات قائد الملحقة الإدارية الأولى بالمدينة الذي أحبط مخطط السطو هذا من قبل رموز العقار.

وأضافت الهيئة الحقوقية المذكورة في بلاغها ( حصلت هبة بريس على نسخة منه)، أن تدخل القائد المعني يأتي في إطار محاربة الإستيلاء على حقوق و ممتلكات الغير و الذي يروم إلى القيام بواجباته الوطنية وفق المهام المنوطة إليه تحت الوصاية.

وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تضامنها اللامشروط مع القائد منوهة بصرامته في تكريس الحقوق والنهوض بأداء الواجبات، مطالبة من الجهات المختصة،بفتح تحقيق مع المعنيين بمحاولة الإستلاء على العقار المذكور وذلك للحد من هذا التسيب في إستغلال ملك الغير.

ويذكر، أن السلطات المحلية بسطات قد أحبطت في وقت سابق محاولة السطو على مصلى المسلمين من قبل بعض رموز ” العقار” بمدينة سطات، حين تفاجأت الأخيرة بحركة غير عادية بمحيط ووسط هذه المنطقة الغابوية التي تأوي جمهور المسلمين خلال صلاتي عيد الفطر والأضحى، بعد أن حاولت أيادي السطو عليها.

وقد حلت لجنة مختلطة حينها، مكونة من باشا المدينة ورئيس الدائرة الأولى وقائد المقاطعة الحضرية الأولى وأعوان السلطات المحلية وعناصر من الامن والقوات المساعدة، بالبقعة المذكورة، حيث تمت ازالة الاحجار التي تم وضعها تمهيدا لانطلاقة الاشغال بها.

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