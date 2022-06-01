غوتيريش: لا حل لأزمة الغذاء دون عودة المواد الغذائية الروسية والأوكرانية
هبة بريس - وكالات
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه من غير الممكن حل أزمة الغذاء في العالم دون عودة المواد الغذائية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، اليوم الأربعاء: “سأكون صادقا، لا يوجد حل ناجع لأزمة الغذاء دون عودة المنتجات الغذائية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية والأغذية والأسمدة من روسيا”.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “أواصل بذل كل جهد ممكن لدفع الحوار قدما في هذا الاتجاه”.
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هو صادق في كلامه أنه لا يوجد حل اليوم لحل عذه المعضلة
لكنها فرصة للدول أخرى لتجهيز خطط سرعة النتائج لسد الخاصاص الحاصل عندها ولمالا التأثير مستقبلا في الناتج العالمي للحبوب وهذه الفرصة متاحة لبلادنا المغرب بشكل كبير وفي نفس الوقت مريح ما يجب على المسؤلين الفلاحين المغاربة سوى توجيه دفة نحوالفلاحة والاستثمار فيها بشكل معلن وسنخرج من هذا العجز في أقل من عشر سنوات بإذن الله لكن يجب الإستفادة الأخطاء التي ارتكبة في مشروع المغرب الأخضر