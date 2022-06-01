توفي أثناء غنائه على المسرح.. رحيل مفاجئ لفنان هندي شهير
نجلاء مزيان
توفى المطرب الهندي الشهير و المعروف ب “كي كي” K K ” عن عمر يناهز 53 سنة، أثناء تقديمه لحفله الغنائي بمدينة كالكوتا.
وذكرت مواقع إعلامية هندية أن ” كي كي” سقط بشكل مفاجئ أثناء تقديمه لحفله الغنائي على المسرح في مدينة كالكوتا الهندية، إذ تم نقله على الفور إلى المستشفى حيث تم الإعلان عن مفارقته للحياة إثر سكتة قلبية مفاجئة.
و في هذا الصدد، أكد وزير الثقافة الهندي أروب بيسواس نبأ وفاة كي كي، قائلًا: “اتصل بي المغني أنوبام روي وقال إنه يسمع شيئًا سيئًا من المستشفى”.
وأضاف في تصريحات صحفية: “اتصلت بالمستشفى، قالوا إنه مات، ثم هرعت إلى المستشفى”.
و يعد كريشناكونار كاماس الذي اشتهر باسم “كي كي” واحد من أفضل المغنيين في تاريخ الهند، إذ يعتبر رحيله خسارة كبيرة للموسيقى الهندية.
ما رأيك؟
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تعليق واحد
احسن مغنيي الهند؟ لما المبالغه كان مغني جد عادي لذا لا تهرف بما لا تعرف.