بتهمة التحريض على الفجور.. تأييد سجن “بطلة” التيك توك بمصر

2022-06-01 / 12:41
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هبة بريس - وكالات

عادت قضية فتاة التيك توك الشهيرة في مصر إلى الواجهة ثانية، بعدما أيدت محكمة أحداث الطفل المنعقدة بمدينة 6 أكتوبر في مصر، حبس نانسي أيمن، المعروفة بـ موكا حجازي، لمدة سنة؛ على خلفية اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

أتى هذا الحكم بعد أن تقدم فريق الدفاع عن المتهمة، باستئناف على حكم حبسها سنة.

وكانت محكمة جنح الأحداث قررت في وقت سابق، حبس فتاة التيك توك موكا حجازي لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور، بعد إحالتها من قبل جهات التحقيق المختصة.

يذكر أن التحقيقات التي أجرتها النيابة سابقاً كانت أفادت بأن فتاة التيك توك البالغة من العمر 16 عامًا، تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه لنشر فيديوهات وتحقيق نسب مشاهدة عالية، وكسب الأموال عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

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