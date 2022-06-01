وجه رسالة رومنسية لزوجته..حمزة الفيلالي يفند إشاعات الطلاق

2022-06-01 / 13:10
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نجلاء مزيان

فند الفنان المغربي حمزة الفيلالي الإشاعات الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي، و المتعلقة بطلاقه من زوجته الثانية زينب بصري.

و ردا على الأخبار المتداولة، وجه الكوميدي المغربي الفيلالي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -وجه- رسالة رومنسية لزوجته بمناسبة حصولها على رخصة طيار تجاري.

و كتب الفيلالي عبر خاصية ستوري بذات المنصة : ” مبروك زوجتي الحبيبة، أنا فخور بك وسأظل دائما كذلك”، لترد عليه :”شكرا زوجي”.

و الجدير بالذكر، أنه انتشرت مؤخرا أخبار تفيد طلاق حمزة الفيلالي و زينب البصري، خاصة بعد حذفه جميع الصور التي تجمعهما.

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