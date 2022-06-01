حموني: “ما يهمنا في مؤتمر التقدم و الاشتراكية هو خارطة الطريق وليس من سيترأس الحزب”

2022-06-01 / 15:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب أن الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب تمر في أجواء مثالية و تطبعها روح المسؤولية من مختلف قيادات و مناضلي حزب الكتاب.

و أوضح حموني أن الحزب ملتزم بعقد مؤتمره الوطني وفق التواريخ المحددة قانونيا، حيث عقد المكتب السياسي اجتماعات مطولة في الآونة الأخيرة أسفرت عن تحديد موعد 18 يونيو لعقد اجتماع اللجنة المركزية و من خلالها سيتم تحديد كل التواريخ المضبوطة للمؤتمر الوطني.

و شدد رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية على أن الهم الأكبر داخل الحزب ليس من سيترأس الحزب و لا كيف أو أين أو متى سينعقد المؤتمر، بل هناك توجه عام لتحديد خارطة الطريق و ماذا يريد مناضلو الحزب من هذا المؤتمر.

و قال حموني: “أي حزب في المسار ديالو كايكون عندو جوج المحطات مهمة، الانتخابات و المؤتمر الوطني، و نريد أن نخلق من المؤتمر القادم حدثا سياسيا بامتياز نظرا لمكانة الحزب في الساحة السياسية”.

و بخصوص الأخبار الرائجة لتمديد ولاية نبيل بنعبد الله على رأس الحزب للمرة الرابعة، أوضح حموني أن من حق كل من توفرت فيه الشروط المطلوبة للترشح أن يتقدم للأجهزة المختصة بالطرق المخولة و المحددة بشكل ديمقراطي.

تفاصيل أخرى بخصوص مؤتمر حزب التقدم و الاشتراكية و مواضيع أخرى تجدونها في الحوار التالي:

 

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