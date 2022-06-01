متقاضون يفجرون ملف أحكام قضائية بوثائق تجارية عرفية مزورة لصالح شركات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مستجدات جديدة ومتسارعة تعرفها القضية المعروفة إعلاميا بملف “المرأة الحديدية وأبنائها”، حيث صرح لنا في لقاء صحفي حصري ، ابنها البكر لمزوق عادل، بانه وإخوته وعائلته جميعها أصبحوا موضوع مجموعة من الانتهاكات و التجاوزات الممنهجة و المنظمة و التي بدأت تأخد أشكالا انتقامية من بعض الجهات التي تسارع الوقت لطي ملف والدتهم و ملفات فساد، بعد أن حرمتهم نفس الجهات من جميع حقوقهم المدنية و الدستورية و القانونية، كان آخرها فتح بحث قضائي في مواجهتهم بشبهة تبييض الأموال، وهو ما إعتبره. نفس المتحدث ب تعسف جديد يطال عائلته.

في نفس السياق ، أكد ” لمزوق” أن حتى والده المسن و المصاب بمرض الزهايمر مند سنوات عدة ، لم يسلم من هذه التعسفات التي تمارس على جميع أفراد عائلته بالتأويل و بالاستعمال الغير السليم للقانون.



وعزا الابن هذه الحملة المنظمة والممنهجة التي تشن ضد عائلة كاملة من أبناء وأمهات وأباء، إلى رغبة جهات نافدة من رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في ملفات فساد أو تجاوزات قضائية وقانونية ومالية، في طمس الحقيقة وطي جميع الملفات القضائية التي جاءت الإشارة فيها إليهم، وذلك عبر تسريع استصدار أحكام وقرارات قضائية، سواء بالتحايل على القضاء أو محاولة التأثير عليه بطرق عدة، منها توظيف معطيات ووثائق محرفة بملفات قضائية لاستصدار أحكام لصالحهم.

و رفض الابن الإفصاح عن هوية هذه الجهات حاليا كونها موضوع شكايات و بحث ، و ذكر بأن نفس هذه الجهات قد ساهمت في استصدار العشرات من الأحكام القضائية لصالح أحد الأطراف و بشكل منتظم بمحاكم أكادير، اعتمادا على وثائق محرفة و معلومات غير صحيحة ، كما هو الحال بالنسبة للقرارات الصادرة ضد و الدته و التي هي حاليا موضوع مساطر الطعن بالزور لنفس الأسباب ، و أيضا آخرها الحكم القضائي الابتدائي الصادر ضده شخصيا تحت عدد: 2180 و الذي يحمل وعلى غرار العديد من الأحكام القضائية الصادرة بنفس الدائرة القضائية ، مجموعة من المعطيات المحرفة و المموهة و التي تخص شركات مزدوجة تحمل نفس الأسماء و أخرى وهمية لا وجود قانوني لها رغم وجود وثائق تجارية عرفية تحمل أسماء هذه الشركات و معطياتها المزورة و خواتمها، الوثائق المزورة تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، والتي ثم اعتمادها من طرف المحاكم في إصدار أحكام قضائية لصالح أحد الأطراف، مما يطرح أكثر من تساؤل حول طريقة و كيفية استصدار العشرات من الأحكام و القرارات قضائية الصادرة باسم جلالة الملك، ضد مجموعة من المواطنين المتضررين ، استنادا على معطيات محرفة، و دون التأكد من صحة الشركات المشتكى بها و هوية وصفة الأطراف و صحة المرفقات ، من قبل المحكمة كما ينص على ذلك القانون قبل مباشرة أي إجراء قانوني .

المصدر نفسه أكد للجريدة أنه بمجرد اكتشافه هذه المعطيات قام بالتبليغ عن كل هذه الوقائع و المرتبطة بالأحكام و القرارات و الوثائق التجارية العرفية المحرفة ، و التي يتم استعمالها من طرف نفس الجهات لاستصدار مجموعة كبيرة من الأحكام القضائية ، و أشار إلى أنه راسل جميع الجهات المعنية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة وإدارات الدولة و جهات عليا ، نظرا لخطورة و حساسية هذه المعطيات و تشابك الجهات المتداخلة فيها ، قصد فتح بحث وتحقيق ، كون هذه الأفعال تمس الامن القضائي و الاقتصادي للمنطقة و للبلاد بشكل عام .

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