إدارة الرجاء تستجيب لضغط الجماهير و تعلن 16 يونيو موعدا لانتخاب رئيس جديد

2022-06-01 / 14:03
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أصدر المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي بلاغا ظهر اليوم بخصوص الدعوة إلى عقد جمع عام لانتخاب رئيس و مكتب مديري جديد للنادي.

و أكدت إدارة الرجاء الرياضي أنه و بناءا على قرار المكتب المديري المؤرخ في 16 ماي 2022 الذي بموجبه تم الإعلان عن الاستقالة الجماعية للمكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، تم تحديد موعد انتخاب رئيس و مكتب جديد يسرف على أمور النادي الأخضر.

و أنهى المكتب المديري إلى علم المنخرطين أنه تقرر الدعوة إلى عقد جمع عام بتاريخ 16 يونيو 2022 مـن أجـل انتخاب رئيس و مكتب مديري جديد لنادي الرجاء الرياضي و إتاحة الفرصة للمكتب المنتخب قصد الإعداد المبكر للموسم الرياضي المقبل.

و أوضح بلاغ إدارة النسور الخضر أنه سيتم تحديد ساعة و مكان الجمع العام في بلاغ لاحق.

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تعليق واحد

  1. فيناهيا التهنئة للوداد بمناسبة تحقيق كأس أفريقيا او عماكم الحقد العفن، خسارة وسختوا الصورة الجميلة الاخلاقية ديال نادي عريق بحال الرجاء

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