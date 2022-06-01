سطات ..التدبير المادي والمالي على طاولة جماعة الممارسات المهنية “الالتزام”

محمد منفلوطي - هبة بريس

تنزيلا لمضامين القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار أجرأة توجهات الوزارة الهادفة إلى إرساء وتعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج وإلى إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر و النشيط ، ومن أجل الرقي بالأداء التربوي والتدبيري للمؤسسات التعليمية، وتنفيذا للبرنامج السنوي لجماعة الممارسة المهنية ” الالتزام ” ، أطر مفتش المصالح المالية والمادية ” محمد حنافي”، لقاء تكوينيا برحاب الثانوية التأهيلية الرازي بسطات، حول موضوع ” التدبير المادي والمالي للمؤسسة التعليمية، فيما قدم عزيز الشجعي ، مدير ثانوية العروسية الإعدادية عرضا حول تدبير مكون تسيير في منظومة مسار.

فضاء الاجتماع الذي هيأه مدير الثانوية سعيد الحمداوي، جمع أعضاء جماعة الممارسات المهنية التي تضم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية المنتمية للأسلاك التعليمية الثلاثة بكل من الثانويات التأهيلية الرازي، وابن عباد، وابن الخطيب، والأمل، وكذا مديري الثانويات الاعدادية مولاي اسماعيل، ومولاي عبد الله، والعروسية، ومجمع الخير، ومديري ومديرات المؤسسات الابتدائية بكل من عمر بن الخطاب، وابن تاشفين، وسيدي عبد الكريم، وموالين الواد، وبئر انزران، ومدرسة الخير، ومبروكة، ولورارقة، والبلدية، وطارق بن زیاد، والتطبيقية، والحوازة، وأولاد عزوز، والامام مالك، وأولاد المعروفي، وأولاد يحيى، والزمامرة، وأولاد السي مومن، حيث تعهد المجتمعون على خلق دينامية مشتركة يساهم فيها كل عضو من اعضاءالجماعة في المشاركة في الاجتماعات وتقديم مساهماته الشخصية والمهنية.

منسق جماعة المبادرة”سعيد الحمداوي ” مدير الثانوية التأهيلية الرازي، أكد على أن الجماعة تعتبر وعاء التكوين المستمر لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية في اطار نظرية التعلم الاجتماعية ووفق سيرورة توطد الاحساس بالانتماء للسادة رؤساء المؤسسات التعليمية وتسهم في تنمية كفاياتهم المهنية.

وأضاف المتحدث أن جماعة الممارسات المهنية آلية جديدة بالغة الاهمية وذات دور محوري في تحسين اداء المؤسسة و مساهمتها في الاصلاح العملي و تنمية الحكامة لن تؤدي وظيفتها ولن تحقق النتائج المنشودة الا بتوفير شروط موضوعية كالدعم اللوجستيكي ، والمصاحبة الميدانية ، تكوين الاعضاء للارتقاء بقدراتهم.

وأضاف الحمداوي، أن المجتمعين بادروا إلى اعتماد مقاربة تروم انخراط كل المتدخلين في العملية التربوية مع توحيد التمثلات داخل المؤسسة التعليمية ، والانتقال من انشطة فرعية و غير منظمة الى مقاربة متناسقة ، في اطار التفكير الجماعي نحو هدف موحد، ضمانا لانسجام وفعالية اكثر، مع تكريس مبدأ الواقعية و الاجراءات العملية التي تلامس التلميذ ، التفعيل الميداني، كمبادئ يرتكز عليها المشروع الذي استمد نفسا جديدا من خلال بنيات جديدة تتجلى في المواكبة الميدانية و جماعات الممارسات المهنية.

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