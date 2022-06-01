طارق البخاري يحصد جائزة أحسن ممثل ثاني بالمهرجان الوطني للدراما التلفزية بمكناس

2022-06-01 / 11:48
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نجلاء مزيان

تقاسم الفنان المغربي طارق البخاري مع جمهوره، خبر تتويجه بجائزة أحسن ممثل ثاني بالمهرجان الوطني للدراما التلفزية بمدينة مكناس.

و في هذا الصدد نشر الفنان المغربي صورا توثق هذا الحدث عبر حائطه الفايسبوكي، معلقا عليها :”الحمد لله فزت اليوم بجائزة احسن ممثل ثاني في المهرجان الوطني للدراما التلفزية مكناس2022 “.

و أضاف:”حصل عمل “شوك الورد” على الجائزة الكبرى،
كما فاز الحاج فولان بجائزة احسن تشخيص عن نفس العمل،
شكرا مراد الخوضي شكرا الحاج فولان”.

و اختتم تدوينته قائلا :”شكرا لعائلة مهرجان مكناس للدراما على رأسهم السيد محمود بالحسن مدير المهرجان، شكرا لجنة التحكيم المحترمة، شكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذا العمل”.

و استضاف المهرجان الوطني للدراما التلفزية في نسخته 11, الذي انعقد خلال الفترة الممتدة مابين 27 و 31 ماي 2022، بالمركز الثقافي محمد المنوني والمعهد الفرنسي بمكناس,-استضاف- مملكة البحرين كضيف شرف, فيما خصص تكريم لشخصيتين فنيتين مرموقتين على الصعيد الوطني.

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