طارق البخاري يحصد جائزة أحسن ممثل ثاني بالمهرجان الوطني للدراما التلفزية بمكناس
تقاسم الفنان المغربي طارق البخاري مع جمهوره، خبر تتويجه بجائزة أحسن ممثل ثاني بالمهرجان الوطني للدراما التلفزية بمدينة مكناس.
و في هذا الصدد نشر الفنان المغربي صورا توثق هذا الحدث عبر حائطه الفايسبوكي، معلقا عليها :”الحمد لله فزت اليوم بجائزة احسن ممثل ثاني في المهرجان الوطني للدراما التلفزية مكناس2022 “.
و أضاف:”حصل عمل “شوك الورد” على الجائزة الكبرى،
كما فاز الحاج فولان بجائزة احسن تشخيص عن نفس العمل،
شكرا مراد الخوضي شكرا الحاج فولان”.
و اختتم تدوينته قائلا :”شكرا لعائلة مهرجان مكناس للدراما على رأسهم السيد محمود بالحسن مدير المهرجان، شكرا لجنة التحكيم المحترمة، شكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذا العمل”.
و استضاف المهرجان الوطني للدراما التلفزية في نسخته 11, الذي انعقد خلال الفترة الممتدة مابين 27 و 31 ماي 2022، بالمركز الثقافي محمد المنوني والمعهد الفرنسي بمكناس,-استضاف- مملكة البحرين كضيف شرف, فيما خصص تكريم لشخصيتين فنيتين مرموقتين على الصعيد الوطني.